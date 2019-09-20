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Haberler > İzmir > Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

20.09.2019, 17:16

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İzmir'de, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı. Büyükşehir'in farkındalık çağrısına STK'lar, Ege Üniversitesi Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Alzheimer Derneği tarafından da destek verildi.

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