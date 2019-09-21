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'da yol verme kavgası ölümle bitti!

İzmir Bornova'da yol verme kavgası ölümle bitti!

21.09.2019, 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019,20:10

'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darp edildiği iddia edilen otomobil sürücüsü hastane yolunda yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde otomobil sürücüsü Mustafa Atmaca, kavşaktan geçtiği sırada bir minibüs sürücüsüyle tartıştı. İddialara göre sürücü tartışma sırasında daha sonra sürücü ve yanındakiler tarafından darp edildi. Atmaca, daha sonra ise hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İlk incelemede Atmaca'nın kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

IHA

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