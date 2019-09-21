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mor ışıkla aydınlatıldı

İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı

21.09.2019, 23:03

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Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.

Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.

AA
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