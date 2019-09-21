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Torbalı'da feci : 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

İzmir Torbalı'da feci kaza: 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

21.09.2019, 23:16

'in Torbalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 yaşındaki Hasan A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

, saat 19.30 sıralarında -Aydın karayolunda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 33 AU 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti.

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