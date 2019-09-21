İzmir'in Torbalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 yaşındaki Hasan A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 33 AU 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti.
İzmir Torbalı'da feci kaza: 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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