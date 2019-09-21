‘Trafik lambası istiyoruz’

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İZBAN durağı önünde trafik lambasının olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölgede okulların olduğunu belirten vatandaşlar, "En kısa sürede gerekenin yapılmasını istiyoruz"' dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İZBAN durağı önünde trafik lambasının olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.



'ENDİŞE EDİYORUZ'



Bölgede okulların olduğunu belirten vatandaşlar, "Her gün onlarca çocuğun kullandığı yolda trafik lambasının olmaması büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz. Araç trafiği de çok yoğun. Özellikle yaşı küçük çocuklar yola koşuyorlar, daha dikkatsizler. Çok korkutucu bir hal aldı. Yetkililere bildirmememize rağmen önlem alınmadı. En kısa sürede gerekenin yapılmasını istiyoruz"' dedi.