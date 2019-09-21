  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > ‘Trafik lambası istiyoruz’

‘Trafik lambası istiyoruz’

‘Trafik lambası istiyoruz’
Giriş Tarihi: 21.9.2019

'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir durağı önünde trafik lambasının olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölgede okulların olduğunu belirten vatandaşlar, "En kısa sürede gerekenin yapılmasını istiyoruz"' dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İZBAN durağı önünde trafik lambasının olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

'ENDİŞE EDİYORUZ'

Bölgede okulların olduğunu belirten vatandaşlar, "Her gün onlarca çocuğun kullandığı yolda trafik lambasının olmaması büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz. Araç trafiği de çok yoğun. Özellikle yaşı küçük çocuklar yola koşuyorlar, daha dikkatsizler. Çok korkutucu bir hal aldı. Yetkililere bildirmememize rağmen önlem alınmadı. En kısa sürede gerekenin yapılmasını istiyoruz"' dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Trafik lambası istiyoruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN