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Başkan Erdoğan 'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Lindsey Graham'ı kabul etti

22.09.2019, 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'li senatör 'ı kaldığı 'de kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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