  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

'de çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

İzmir'de çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

23.09.2019, 12:13

'in Konak ilçesinde kimyasal maddenin atıldığı çöp konteynerindeki , itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Konteynerin, bir kişinin elindeki çuvalı atmasından bir süre sonra alev aldığını öne sürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı. Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'ta bir lise önündeki çöp konteynerine atılan ve zehirli olduğu öne sürülen kimyasal maddeden alevler çıkmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın suyla söndürülemeyince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Görgü tanıkları, konteynerin, bir kişinin elindeki çuvalı atmasından bir süre sonra alev aldığını öne sürdü.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN