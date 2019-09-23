İzmir'de su kesintisi 23 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de kimi ilçelerde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmir'in kimi ilçelerinde 7 günü bulacak olan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 23 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından yanıt arıyor. İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun duyurusuna göre Çeşme'de 7 günü bulacak olan su kesintileri yaşanacak. İşte 23 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR SU KESİNTİSİ 23 EYLÜL! BORNOVA - PINARBAŞI MAHALLESİ

23.09.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME - ARDIÇ

23.09.2019 saat 09:00 ile 01.10.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 7 gün 15 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ - ATAŞEHİR

23.09.2019 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

