Alsancak’ta korsan otopark kabusu

İzmir’in en işlek semtlerinden Alsancak, korsan otoparkçıların istilasına uğradı. Ara sokakları gelir kapısına çevirenler, hem vatandaşların parasını adeta gasp ediyor hem de çift sıra park edilen araçlarla, bölgenin trafiğni i kilitliyor

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde sokaklar korsan otoparkçılara teslim oldu. İZELMAN'a ait yol kenarlarındaki otopark alanlarına korsan otoparkçılar tarafından ikinci sıra araç park ettirilmesi trafiği adeta felç etti. Park yerlerinin dışında, otomobilleri çift sıra park ettiren otoparkçılar, semt sakinlerinin kabusu oldu.



SOKAKLAR KAPANDI



Duruma isyan eden vatandaşlar, "Artık bu soruna bir çare bulunmasını istiyoruz. Sokaklarda araçlara geçecek yer bırakmadılar. Korsan otoparkçılara kim dur diyecek? Yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi. Korsan otoparkçıların bu şekilde artması, "Terör örgütü PKK'ya gelir mi sağlanıyor" iddialarını da gündeme getirdi. Kent trafiğinin yoğun olduğu Alsancak'ta sokak aralarını işgal eden korsan otoparkçılar, otomobil sürücülerinin ceplerindeki paralara göz dikti.



HAKSIZ KAZANÇ



İzmir'de artan araç sayısına karşılık resmi otoparkların yetersiz kalması üzerine devreye giren korsan otoparkçıların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Gül Sokak ve Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi üzerinde otomobilleri çift sıra halinde park ettiren otoparkçılar, trafiği de olumsuz yönde etkiliyor. İZELMAN'a ait otopark alanları dolunca hemen korsan otoparkçılar devreye giriyor. Bu bölgede faaliyet gösteren korsan otoparkçılar haksız kazanç elde ediyor. Bu kişiler, otopark olarak işlettikleri alanlarda yer kalmadığında ara sokakların bir bölümünü çift şerit halinde otopark alanı gibi kullanılıyor.



TERÖR ŞÜPHESİ



Alsancak civarında artan korsan otoparkçılardan tedirgin olmaya başlayan vatandaşlar, terör örgütlerine gelir sağlandığı yönünde şüphe duyduklarını söyledi. Bu soruna bir an önce başta emniyet yetkilileri olmak üzere kent yöneticilerinin el atmasını isteyen vatandaşlar, sorumluları göreve çağırdı.



KAVGA ÇIKARIYORLAR



Araçların çift şerit halinde park ettirilmesi nedeniyle, sokaklarda geçecek yer kalmadığı için, evlerine otomobilleriyle gidemeyen çevre sakinleri, "Biz bu trafik çilesinden de, korsan otoparkçılardan da bıktık artık. Evlerimize otomobilimizle gidemez olduk. Bu duruma itiraz ettiğimiz zaman da üzerimize yürüyorlar. Kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Çare bulunmasını istiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.



2 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER



Belediyelerin himayesindeki halka açık alanları mesken edinen bu şahıslar, bilinçsiz sürücüleri kandırarak ya da tehdit ederek ücret talep ediyor. Korsan otoparkçılık ve değnekçilik yapan kişilere daha önce 72 TL'lik para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle korsan otoparkçılara 6 ay ile 2 yıl arasında hapis uygulanacak

MERT ALPDÜNDAR