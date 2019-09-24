Başkan Erdoğan'dan BM paylaşımı: Dünya 5'ten büyüktür

Son 15 yılda BM'de yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, bugün görüşmelerin açılışına katılacak ve Genel Kurula hitap edecek Başkan Erdoğan, konuşması öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Başkan Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerini kullandı.



