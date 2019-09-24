  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında 155 yakalandı

Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı

24.09.2019, 11:49

'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 ayrı ve 1 fiber teknede, toplam 155 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası 'ne teslim edildi.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün saat 06.00 sıralarında, Çeşme açıklarında kaçak geçiş yapan göçmenleri fark etti. Durdurulan 3 ayrı lastik bot ve 1 fiber teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 155 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Irak, Afganistan uyruklu göçmenler kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN