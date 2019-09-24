Eğridere'deki afet bölgesinde yaşam sürüyor

İzmir'in Bornova ilçesi, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 7 ay önce meydana gelen heyelanın ardından, 'Afet bölgesi' ilan edilen yerde, yaşam sürüyor. Heyelanda tamamen yıkılan 27 evde yaşayan aileler başka yere gönderilirken, 'yüksek riskli' olan evlerde yaşamın sürmesi dikkat çekti. Hayvancılık yapan vatandaşlar, ineklerini götürecek yer olmadığı için evlerini terk edemediklerini söyledi.



Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle Şubat ayında meydana gelen heyelanda evler çöktü, yollarda derin çatlaklar oluştu. Heyelanın ardından bölgedeki 27 ev boşaltıldı. Duvarları çatlayan cami de kullanılmaz hale geldi. Mahalleye giden yolda oluşan çatlaklar nedeniyle, girişler beton bariyerlerle kapatıldı. Afet bölgesi ilan edilen bölgede evleri hasar gören vatandaşlara, Bornova Kaymakamlığı tarafından yapılan kira yardımları sürüyor. Evleri yıkılma tehlikesi altında bulunan fakat hayvanları olduğu için mahalleden ayrılmayan bazı vatandaşlar, yıkıntıların arasında hayatlarını sürdürüyor.