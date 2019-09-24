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İzmir'de denize düşen genç, yaşamını yitirdi

İzmir'de denize düşen genç, yaşamını yitirdi

24.09.2019, 23:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019,23:42

(23), İzmir yakınlarında dengesini kaybederek denize düştü. 'ne kaldırılan Hasan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil kenarında, yürüyen Hasan Korkmaz, dengesini kaybederek denize düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Hasan Korkmaz, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık görevlilerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

DHA

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