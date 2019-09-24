İzmir'de su kesintisi 24 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bazı ilçelerde saatlik su kesintileri yaşanırken İzmir Çeşme'de 7 gün sürecek kesinti meydana geldi. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZSU 24 Eylül tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün kimi ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirliler hangi ilçelerde suların kesik olduğunu ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 24 Eylül Salı İzmr su kesintisi detayları... BAYRAKLI - ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, POSTACILAR

24.09.2019 saat 09:40 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ - CUMHURİYET

24.09.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA - KOŞUKAVAK, TUNA, MERİÇ, BİRLİK

24.09.2019 saat 09:35 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME - ALAÇATI

20.09.2019 saat 09:00 ile 28.09.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 7 gün 15 saat su kesintisi olacaktır.