  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak uyarısı

'den için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak uyarısı

24.09.2019, 11:13

'den için sağanak yağış uyarısı geldi. , , Aydın ve çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ege Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanağın, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN