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15 günlük Fatma bebek kurtarıldı

15 günlük Fatma bebek kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25.9.2019

'in Çeşme ilçesinden 'ın 'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan, aralarında 15 günlük Fatma bebeğin de bulunduğu 155 düzensiz göçmen ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan, aralarında 15 günlük Fatma bebeğin de bulunduğu 155 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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