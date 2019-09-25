15 günlük Fatma bebek kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan, aralarında 15 günlük Fatma bebeğin de bulunduğu 155 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan, aralarında 15 günlük Fatma bebeğin de bulunduğu 155 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.
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