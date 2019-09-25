Av tüfekli cinayette ağır müebbet istemi

İzmir Ödemiş'te, eski sevgilisi Şerife Uysal'ı (32), 'konuşma' bahanesiyle buluştuğu kafeteryada kesik namlulu av tüfeğiyle öldüren Süleyman Bayındır (31), ikinci kez yapılan yargılamada, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Ödemiş'te, eski sevgilisi Şerife Uysal'ı (32), 'konuşma' bahanesiyle buluştuğu kafeteryada kesik namlulu av tüfeğiyle öldüren Süleyman Bayındır (31), ikinci kez yapılan yargılamada, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İkinci yargılamada davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savunarak, kararı temyiz edeceklerini söyledi.