  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çeşme işte böyle beton oldu! Müteahhitlerin rant oyunu

işte böyle beton oldu! Müteahhitlerin

Çeşme işte böyle beton oldu! Müteahhitlerin rant oyunu

25.09.2019, 10:42

'in turistik ilçesi 'de bazı inşaat firmaları, otel yapmak için ruhsat alıp, otel yerine rezidanslar yapıyor. Havuzlu rezidanslar, yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Birçoğu yazlık olarak kullanılan rezidanslar, Çeşme turizmini de olumsuz etkiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme işte böyle beton oldu! Müteahhitlerin rant oyunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN