İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bazı inşaat firmaları, otel yapmak için ruhsat alıp, otel yerine rezidanslar yapıyor. Havuzlu rezidanslar, yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Birçoğu yazlık olarak kullanılan rezidanslar, Çeşme turizmini de olumsuz etkiliyor.
Çeşme işte böyle beton oldu! Müteahhitlerin rant oyunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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