Hayallerinin ardından parasını da çaldı

Kendisinden 23 yaş büyük eşi tarafından, ayrılmak istediği için yüzünden tüfekle vurulan 22 yaşındaki Tuğçe Aras, estetik ameliyatı olmak için sattığı vincin parasını da cani kocasına kaptırdı

Ayrılmak istediği, kendisinden 23 yaş büyük eşi tarafından yüzünden pompalı tüfekle vurulan 22 yaşındaki Tuğçe Aras, yüz estetiği ameliyatı için sattığı vinç parasının da cani kocası tarafından alındığını belirterek, eşi Akif Aras hakkında 'dolandırıcılık'tan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran ama Aras ile tanıştıktan sonra hayatı kararan Tuğçe, kendisini bu hale getiren kocasının halen elini kolunu sallayarak sokakta dolaştığını söyledi. Yeni Asır'a konuşan genç kadın, "O hain beni bir gün öldürecek mi? diye beklediğim yetmezmiş gibi yüzüm çok kötü, aynaya bile bakamıyorum. Estetik ameliyatı giderleri için 300 bin liralık vincimi sattım. Eşim Akif Aras aracı satın alan kişiyi ve beni kandırıp bu parayı da kendi üstüne havale yaptırmış. Parayı alıp kayıplara karıştı. Önce hayallerimi ve hayatımı, sonra sağlımı, şimdi de paramı çaldı" dedi. Avukat Sibel Önder de 22 Ekim'de zanlı koca Akif Aras'ın silahla yaralamadan duruşmasının olduğunu ve bunun yanı sıra tehdit ve dolandırıcılıktan kendisine dava açtıklarını söyledi.





ARKADAŞINA ALDIRTTI



Cani koca Akif Aras, eşinin yüz estetiği ameliyatı olabilmek için kendi üzerine kayıtlı vinci satılığa çıkardığını duydu. Bir arkadaşına vinci satın aldırtan adam, vincin parasının kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Noterde satış sözleşmesini imzalayan genç kadın ise iş işten geçince dolandırıldığını ve parasını kocasının aldığını anlayarak büyük şok geçirdi. Genç kadın yüzünü tanınmaz hale getiren kocasına, şimdi de dolandırıcılıktan dava açtı.



NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK



Müvekkili Tuğçe Aras'ın yüzünü tanınmayacak hale getiren ve bir gözünü, koku alma duygusunu alan Akif Aras hakkında kasten yaralamadan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirten avukat Sibel Önder, "Kendisine nitelikli dolandırıcılık suçundan da ayrıca dava açtık. Bu yaptığı artık dolandırıcılıkta son nokta" dedi.



ÖLÜMDEN DÖNEN KADININ DEHŞET ANLARI

İzmir Ödemiş'te taksici eşi Bülent Eroğlu (44) ile yasak aşk yaşayıp, bir de çocuk sahibi olan 23 yaşındaki Cansu Koşak'ı evinde 3 kurşunla vuran 3 çocuk annesi Nebahat Eroğlu (30) hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs'ten 22 yıla kadar hapsi istendi. Üç ameliyatla kurtulan ve dehşet anlarını anlatan Koşak, "Zil çaldığında kapıyı 2 yaşındaki oğlum Bülent ile açtım. Nebahat Eroğlu'nun elindeki tabancayı görünce 'Yapma çocuğum var' dedim. Oğlumu uzaklaştırırken karnımdan, kaçarken de sağ kalçam ve sol ayağımdan vuruldum. O 'kafasına sıktım, öldürdüm' diye bağırarak kaçtı, ben de annemi aradım" dedi.





22 YIL HAPSİ İSTENDİ



Olay geçen yıl 22 Aralık'ta Ödemiş'teki Bengisu mahallesi Plevne Sokak'ta meydana geldi. Nebahat Eroğlu, iki ay önce sahibi olduğu taksi durağında temizlik yaparken eşinin yasak aşk yaşadığı Cansu Koşak'ın oturduğu evin elektrik faturasını buldu. İddiaya göre olay günü de Eroğlu'nu arayan bir kız arkadaşı, eşi Bülent ile yasak aşkı Cansu'yu sokakta birlikte gördüğünü söyledi. Öfkeli kadın genç kızın oturduğu eve giderek Cansu Koşak'a kurşun yağdırdı ve suç aletiyle kaçtı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Nebahat Eroğlu hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs'ten 22 yıla kadar hapsi istendi. Ölümden dönen Cansu Koşak, 2015 Aralık'ta tanıştığı taksici Bülent Eroğlu'ndan hamile kaldıktan sonra evli olduğunu öğrendiğini, eşinden boşanacağı düşüncesiyle oğluna da onun adını verdiğini aktardı.



AMAÇ ÖLDÜRMEKTİ



Genç kadının avukatı Efe Alper, ilk mahkemede sanık Eroğlu'nun tasarlayarak müvekkili Cansu Koşak'ı öldürmek istediğini ve öldürme niyeti olmadığını söylemesine rağmen 112 Sağlık görevlilerine dahi haber vermemesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Alper, sanığın gereken cezayı alacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.