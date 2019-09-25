İzmir hava durumu 25 Eylül! İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İzmir uyarısı...

İzmir'de hava nasıl olacak? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İzmir'de pek çok yerde sağanak yağış ile birlikte ani sel ve su baskınları meydana gelmişti. Peki bu hafta İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağışlar ne kadar sürecek? İşte İzmir hava durumu...

İzmir'de yağışlar ne kadar devam edecek? İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji'den gelen uyarıya göre, yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İzmir'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalacağı rüzgarın ise batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte kuvvetli, kuvvetli yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde esecek. İZMİR'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ