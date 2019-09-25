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'de 149 düzensiz yakalandı

İzmir'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

25.09.2019, 09:22

'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 149 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 149 düzensiz göçmen, gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Uçburun ve Çiftlik Koyu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 13 Suriye, 1 Filistin, 45 Afganistan ve 3 İran uyruklu göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Kalem Adası açıklarında durdurulan hareketli botta ise 38 Suriye, 2 Sierra Leone uyruklu göçmen yakalandı.

Ekipler ayrıca Dikili ilçesi Bademli açıklarında motor arızası nedeniyle yardım isteyen bottaki 41 Suriye, 3 Kuveyt ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 149 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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