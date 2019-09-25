  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi

'i götürdü, 'li konserinde eğlendi

İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi

25.09.2019, 22:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,22:09

'de etkili olan nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Tüm bu felaketler yaşanırken 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in Harbiye'de CHP'li Başkanı ile birlikte konserine gidip eğlenmesi vatandaşı isyan ettirdi.

İzmir'de meydana gelen şiddetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu. İzmirli vatandaşlar yaşanan felaketin izlerini silerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harbiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte vurdumduymazca eğlenmesi İzmirli vatandaşları çileden çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK
Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia etti ve "Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah'tan fark ettik. Fark etmesek bittik" dedi.

UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ KONSERE EĞLENMEYE GİTTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meteorolojinin tüm uyarılarını görmezden gelerek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Harbiye'deki Tarkan konserine gitti.

İzmir'i sel götürürken Tarkan konserinde eğlenen Tunç Soyer büyük tepkilere yol açtı.

İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı
İzmir'i şiddetli yağış vurdu! İşte selin ardından İzmir'de son durum

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN