İzmir'deki o görüntüler için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden için açıklama

İzmir'de bir okul müdür yardımcısının, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Görüntülerin geçen yıla ait olduğunun belirtildiği açıklamada, konuya ilişkin açılan davanın ise sürdüğü bildirildi.