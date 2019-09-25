Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi İZSU’ya daire başkanı oldu

İcraatları ve skandal kararlarıyla gündemden düşmeyen Menemen Belediye Başkanı Aksoy’un İzmir Adliyesi’nde görevli eşi Dilek Aksoy İZSU’ya geçti. Aksoy, İZSU Daire Başkanlığı’na atandı

31 Mart Yerel seçimleri sonrası yaptıkları görevlendirmeler ve işe aldıkları akrabalarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle gazete manşetlerinden inmeyen CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bu sefer de eşinin tayini ile gündeme geldi. İzmir Adliyesi'nde Memur olarak görev yapan Dilek Aksoy, kurumlar arası yatay geçişle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'ya Daire Başkanı kadrosuyla geçiş yaptı. Boş olan kadroya atanan Aksoy'a bağlı henüz herhangi bir birim olmazken önümüzdeki günlerde kurum içinde bir görev değişikliğine gidilebileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.



DİKİLİ'DE DE YAŞANDI

Kulislerde her ne kadar Aksoy'un insan kaynakları daire başkanı olarak göreve başlayacağı söylense de mevcut İnsan Kaynakları Daire Başkanı Saffet Özdemir'in görevini sürdürdüğü ifade edildi. Yerel seçiler öncesinde de benzer bir uygulama Bergama'da yaşanmıştı. Geçen dönem CHP'den Bergama Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Aziz Kocaoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Mehmet Gönenç'in eşi Meltem Er Gönenç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i maddesi uyarınca görev yaptığı Bergama Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği biriminden ayrılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili'deki yerel hizmetler biriminin başına getirilmişti. Gönenç'in atama evrakının altında eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun imzasının olması o süreçte dikkat çekmişti.

Egeli Sabah