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'de korkutan iş yeri yangını

Menemen'de korkutan iş yeri yangını

25.09.2019, 14:44

’in ilçesinde, bir iş yerinde çıkan hasara yol açtı. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Menemen ilçesi Musa Bey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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