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Romalının başı bulundu

Romalının başı bulundu
Giriş Tarihi: 25.9.2019

’de otoparkta alıverişi yapan iki kişi yakalandı. Roma dönemine ait 35 kilo ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirildi

İzmir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirdi. Polis ekipleri, Torbalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı. Otoparkta güvenlik önlemleri alarak şüphelilere müdahale eden polis ekipleri, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi. Ele geçirilen heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu ifade edilirken yakalanan şahıslar D.B. ve E.G'nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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