İzmir su kesintisi 26 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 26 Eylül tarihli İzmir su kesintisinin detaylarını paylaştı. İzmirliler su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağını merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Eylül Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İZSU İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar su kesintileri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 26 Eylül Perşembe İzmir su kesintisi duyurusu... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BALÇOVA - FEVZİ ÇAKMAK, ONUR, KORUTÜRK

26.09.2019 saat 09:00 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. BERGAMA - FATİH

26.09.2019 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BEYDAĞ - HALIKÖY

26.08.2019 saat 11:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.