İzmir’de 20 yıldır aynı fotoğraf

İzmir’de önceki gece bastıran yağmur, birkaç saat içinde yine vatandaşların hayatını kabusa çevirdi. Ev ve işyerlerini su bastı, rögar kapakları taştı, bazı yollar araç trafiğine kapandı. Manzara İzmir’in 20 yıl önceki fotoğraflarıyla tıpa tıp aynıydı

İzmir'de her yağmur sonrası olduğu gibi manzara yine değişmedi. Yeni Asır'ın yıllardır dile getirdiği altyapı sorununu yetkililer görmezden gelirken, önceki gece başlayan yağmur her zamanki gibi kısa sürede kentte hayatı felç etti. Altyapı yetersizliği yüzünden yağmur sonrası ev ve işyerlerini su bastı, rögar kapakları taştı, bazı yollar araç trafiğine kapandı. Vatandaş ve esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye edip, temizlik yaptı ancak yine olan İzmirlilere oldu. Buca'da bir ortaokulun önündeki ağaçlar park halindeki kamyonetin üzerine devrilirken, yine Buca'da iki apartman arasındaki istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı apartmanların bahçesine ve bahçede bulunan arabalara zarar verdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, İzmirliler, "18-20 yıldır hep aynı manzara. Yeter artık kentin altyapı sorununu çözün" diye isyan etti.



ESNAFTAN GECE MESAİSİ



Gece başlayan yağmurla birlikte soluğu işlettikleri kafede alan Gülhan Şenözhür ve ağabeyi Hasan Şenözhür zararlarının büyük olduğunu söyledi. Gülhan Şenözhür, "Saat 02.00 sıralarında ağabeyimin telefonu ile uyandım. Geldiğimizde dizimize kadar su ile karşılaştık. İzmir'in en merkezi yerinde bunu yaşamak şaşkınlık verici. Geldiğimizde içeriye girmemizin imkanı yoktu. Biz büyük zorlukla girdik. Normal ev tipi buzdolabının suyun şiddeti ile devrildiğini gördük" dedi. Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Şenözgür, "Mutfağın tam ortasında dipfriz var o da devrildi. Eşyalarımızın hepsi suyun altında kalmıştı. Şuanda burası kullanılmaz durumda. Bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua edeceğiz. Rögarlar bu şekilde olduğunda biz hep aynı şeyle karşılaşacağız" diye konuştu.



KARAKOL BAHÇESİ GÖL



Yağmur nedeni ile Eskiizmir Caddesi'ndeki Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nin bahçesi de sular altında kaldı. Yağmur suyu polis merkezinin içine girmedi ancak bahçede biriken sular uzun süre tahliye edilemedi. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası polis merkezinin bahçesindeki sular da saatler sonra tahliye edildi.



İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ



Buca Kozağaç'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı da çöktü. Duvarın çökmesiyle zemin kattaki dairelere giren sular, evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Çöken istinat duvarı apartmanların bahçesine ve bahçede bulunan arabalara zarar verdi. Sahra Apartmanı'nın zemin katında yaşamakta olan Güldan Şen ve ailesi, gece evlerini su basması nedeniyle zor dakikalar yaşadı. Sel sularının kapıdan girmesi ile suyun içinde mahsur kalan ev sakinleri, balkonun demirlerine tutunarak itfaiye ekiplerinin gelip suyu boşaltmasını bekledi. Gece 03.00'te itfaiyenin gelmesiyle suyun boşaltıldığını ve daireden çıkabildiklerini anlatan Güldan Şen, "Uyandığımızda evi su bastığını gördük. Belimize kadar su vardı. Eşyalarımın hepsi mahvoldu. Çamaşır makinesinden mobilyalara her şeyim gitti. Buzdolabı evin içinde yüzüyordu" dedi.



METREKAREYE 29.6 KİLO YAĞIŞ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü. İlçeler bazında Konak'ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova'da 18, Buca'da 53.9, Bayraklı'da 12.1 kilogram yağış düştü. Sağanaktan en çok nasibini alan ilçe ise Aliağa oldu. Bu bölgede, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.



AĞAÇLAR DEVRİLDİ



Buca'daki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nun önündeki ağaçlar bir kamyonetin üzerine devrildi. Olayın gece yaşanması olası bir facianın önüne geçti. Su baskınlarının yaşandığı Karabağlar'da ise İnönü Caddesi'nde bulunan kafeterya su altında kaldı. İş yerinin yağmur nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten Gülhan Şenözhür Tokaç, "Buradaki caddeye sürekli asfalt çalışmasından dolayı, yol ile kaldırım arasında pay kalmadı. Bu nedene az yağan yağmurda bile su baskını oluyor. Ayrıca caddede rögarların yetersiz olduğunu düşünüyorum. İş yerimiz kullanamayacak hale geldi.