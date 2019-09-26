İzmir’de minik çocuk balkondan düştü, durumu ağır

İzmir’in Buca ilçesinde evinin balkonunda oyun oynayan Azize Hira Dülek (2), dengesini kaybederek 2 metreden aşağıya düştü. Azize Hira Dülek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi 293 sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonunda oyun oynayan Azize Hira Dülek (2), dengesini kaybederek 2 metreden aşağıya düştü. Çocuğu gören mahalle sakinleri hemen sağlık görevlilerine haber verirken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Dülek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

IHA