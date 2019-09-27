İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kayıp araçlar iddiası

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700’den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre bahsi geçen araçların 110'u, belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur" açıklamasında bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700'den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre bahsi geçen araçların 110'u, belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur." dedi.

Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında kentin sorunları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bin 717 makam aracı bulunduğunu açıkladığını anımsatan Osmanağaoğlu, ''İstanbul'un neredeyse üçte biri kadar nüfusa sahip İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma ve kiralık olanlar hariç bin 700'den fazla araca sahip olması ne anlama gelmektedir? Üstelik iddialara göre, bahsi geçen araçların 110'u belediyenin envanterinde olduğu halde ortada yoktur. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesinin tam 110 aracı kayıptır. Bununla alakalı da Tunç Soyer, bir açıklama yapmak zorundadır.'' ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KINANMASI TEKLİFİ

Menderes ve Karabağlar'daki orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK'nın kınanmasını içeren teklifin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildiğini de hatırlatan Osmanağaoğlu, "PKK'ya tepki koymak Tunç Soyer'in gündeminde değildir. Onun gündeminde PKK'ya kapı açmak, alan açmak, kucak açmak vardır. Türkiye sevdalısı insanlarımıza rol yaparak oy alan, İzmir'e sözde hizmet için seçilen Tunç Soyer, bizim güzel şehrimizi bölücü terör örgütünün besleneceği bir bataklığa çevirmektedir." diye konuştu.

AA