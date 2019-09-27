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'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

İzmir'de faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinden konkordato

27.09.2019, 18:04

'de, 83 yıllık tarihi olan ve 1974 yılında 'nin ilk entegre üretim yapan kuyumculuk fabrikasını açan İzmir menşeli , konkordato ilan etti. Karşıyaka 'nce, Temizocak Kuyumculuk ve A.Ş.'ye yönelik olarak, 'geçici mühlet' kararı verildi.

1936 yılında Mehmet Temizocak tarafından Kemeraltı Çarşısı'nda küçük bir atölye olarak kurulan ve 1974 yılında entegre ziynet eşyası üreten ilk fabrikanın İzmir'de kurulmasına imzasını atan Temizocak Kuyumculuk ve Hassas Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 'geçici mühlet' kararı verildi. Kararda, alacaklıların mahkeme ilanının yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edebilecekleri belirtildi. Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Yılmaz Temizocak, uzun yıllar Ege Ekonomiye Geliştirme Vakfı (EGEV) başkanlığı görevinde bulundu.

DHA

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