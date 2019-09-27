İzmir'de su kesintisi 27 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 27 Eylül Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün bazı ilçelerde 11 günü bulan su kesintileri yaşanıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintiileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de kimi ilçelerde 11 günü bulan su kesintileri yaşanırken İzmirli vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte 27 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BAYINDIR - ÇINARDİBİ

27.09.2019 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI MANAVKUYU

27.09.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME - OVACIK

27.09.2019 saat 09:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. ÇEŞME - GERMİYAN

24.09.2019 saat 16:00 ile 04.10.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 9 gün 8 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME - ARDIÇ

23.09.2019 saat 09:00 ile 05.10.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 11 gün 15 saat su kesintisi olacaktır.