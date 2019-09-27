  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Şehit polisin 5 yaşındaki kızı Nehir'den yürekleri dağlayan veda

Şehit polisin 5 yaşındaki kızı Nehir'den yürekleri dağlayan veda

Şehit polisin 5 yaşındaki kızı Nehir'den yürekleri dağlayan veda

27.09.2019, 15:09

’de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan motosikletli trafik polisi , Meydanı’nda düzenlenen tören ile 'ya uğurlandı. Tören sırasında, şehidin 5 yaşındaki kızı 'ın "baba" diyerek ağlaması törende bulunan herkesi duygulandırdı.

İzmir'de, Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan (34), kural ihlali yapan bir motosiklet sürücüsünü durduğu esnada İzmir yönünde seyir halinde olan H.G.'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Çağlayan, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nde daha sonra kurtarılmayarak şehit düşmüştü.



5 YAŞINDAKİ KIZININ "BABA" DEYİŞİ YÜREKLERİ YAKTI
Evli ve 1 kız çocuk babası olan şehit polis memuru Serkan Çağlayan için Konak Meydanında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir Çağlayan'ın "baba" diyerek feryat etmesi yürekleri yaktı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Törende konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hayatının baharında, 34 yaşındaki şehit polis memuru Serkan Çağlayan'ı ebediyete uğurluyoruz. Şehit Serkan Çağlayan, 'bu güzel kentin insanları huzur içinde olsunlar ve trafik teröründen hiç kimse zarar görmesin' diye görev yapıyordu. Bütün meslektaşları ve bizler biliyoruz ki büyük bir özveriyle görev yapıyordu. Bütün meslektaşlarının da sempatisini kazanmış kahraman bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz. Üzüntümüzü arttıran da mücadele ettiği trafik terörünün kurbanı olması. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun şehit polis memuru Serkan Çağlayan kardeşim" dedi.



Törene ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, şehit ailesi, yakınları, askeri erkan katıldı.
Törenin ardından şehit Çağlayan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gönderildi. Şehit polis memurunun, yarın Beypazarı Cemil Ercan Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazını ardından Beypazarı İlçe Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit polisin 5 yaşındaki kızı Nehir'den yürekleri dağlayan veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN