İzmir'de Karabağlar'da dehşet anları! 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polislerin bir saatlik ikna çabası sonucu silahını bırakarak teslim olan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çevreye silahla ateş açan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.