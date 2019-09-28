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'de Karabağlar'da dehşet anları! 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Karabağlar'da dehşet anları! 5 şüpheli gözaltına alındı

28.09.2019, 19:52 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019,19:52

'in Karabağlar ilçesinde polislerin bir saatlik ikna çabası sonucu silahını bırakarak teslim olan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

'in Karabağlar ilçesinde çevreye silahla ateş açan zanlı ile olayla bağlantılı kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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