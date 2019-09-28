İzmir'in Aliağa ilçesindeki Uzun Hasanlar Yolu Çıtak Mahallesi yol ayrımında, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Aliağa ilçesi Uzun Hasanlar Yolu Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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