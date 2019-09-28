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'de : 2 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

28.09.2019, 09:18

'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri meydana gelen olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bozyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mahmut Ç. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile ateş ederek Mahmut Ç'yi yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçen 35 FG 369 plakalı araçtaki Mustafa Y. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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