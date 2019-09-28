İzmir'de su kesintisi 28 Eylül! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 28 Eylül tarihli su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaşımına göre İzmir'de birkaç ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmirliler su kesintilerinin hangi ilçeleri etkilediğini ve su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

ALİAĞA - ATATÜRK

28.09.2019 saat 09:55 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.