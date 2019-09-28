İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin siluetini değiştirecek bir projeyi hayata geçiriyor. Başkan Tunç Soyer'in gündeme getirdiği Yeşildere Cephe Boyama Projesi ile bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binalar belediye ekipleri tarafından boyanacak. İlk uygulama önümüzdeki günlerde başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin siluetini değiştirecek bir projeyi hayata geçiriyor. Başkan Tunç Soyer'in gündeme getirdiği Yeşildere Cephe Boyama Projesi ile bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binalar belediye ekipleri tarafından boyanacak. İlk uygulama önümüzdeki günlerde başlayacak.
Yeşildere evleri rengarenk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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