İzmir'in Torbalı ilçesinde, geçen 27 Temmuz'da, tarlada mısır silajı yapıldığı sırada bacaklarını biçerdövere kaptırıp, iki bacağını da kaybeden Erdoğan Köklü (66), yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmedi. Köklü, "Bundan sonra bu şekilde yaşamaya mecbur olduğumu düşündüm. Moralimi yüksek tutuyorum, bu moralle yaralarım daha çabuk iyileşti" dedi.
Biçerdöverde iki bacağını kaybetti, yaşama sevincini hiç kaybetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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