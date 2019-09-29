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Biçerdöverde iki bacağını kaybetti, yaşama sevincini hiç kaybetmedi

Biçerdöverde iki bacağını kaybetti, yaşama sevincini hiç kaybetmedi

29.09.2019, 12:00

'in Torbalı ilçesinde, geçen 27 Temmuz'da, tarlada mısır silajı yapıldığı sırada bacaklarını biçerdövere kaptırıp, iki bacağını da kaybeden (66), yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmedi. Köklü, "Bundan sonra bu şekilde yaşamaya mecbur olduğumu düşündüm. Moralimi yüksek tutuyorum, bu moralle yaralarım daha çabuk iyileşti" dedi.

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