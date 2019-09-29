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'de trafik kazası: Yaralılar var

İzmir'de trafik kazası: Yaralılar var

29.09.2019, 08:51

'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 'ne kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ankara Caddesi'nde, Gülay Ç'nin kullandığı 34 UH 0184 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra da yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sinem T, Gökhan Ç, Yaprak Z. ve Mesut T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mesut T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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