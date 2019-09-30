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polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

30.09.2019, 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,09:07

polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: yaklaşık 1 ton ele geçirildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan bir şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

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