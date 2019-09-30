Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atlayıştan kısa süre sonra paraşütten düşerek hayatını kaybeden Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, paraşüt kazasında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi.
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