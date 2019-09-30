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Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

30.09.2019, 17:39

'in Ödemiş ilçesinde atlayıştan kısa süre sonra paraşütten düşerek hayatını kaybeden Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi

'in Ödemiş ilçesinde, paraşüt kazasında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi.

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