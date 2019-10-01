2 bin 842 metrelik pasta rekor kırdı

İzmir Kültürpark'ta düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde 2 bin 842 metre uzunluğunda, 20 ton ağırlığında dünyanın en büyük dilimli pastası yapıldı.
İzmir Kültürpark'ta düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde 2 bin 842 metre uzunluğunda, 20 ton ağırlığında dünyanın en büyük dilimli pastası yapıldı. 1500 şef tarafından hazırlanan pastada, 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker, 10 ton krema kullanıldı. 4 saatte tamamlanan pastanın final bölümü olan ay yıldız şeklindeki kısım yabancı şefler ile Anadolu Otizm Vakfı'nın öğrencileri tarafından hazırlandı.
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