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Asfaltlanmayan yollara isyan!

Asfaltlanmayan yollara isyan!
Giriş Tarihi: 1.10.2019

'in Tire ilçesi Cumhuriyet mahallesi İbni Melek Caddesi'nin bir türlü asfaltlanmayışı vatandaşları isyan ettirdi.

İzmir'in Tire ilçesi Cumhuriyet mahallesi İbni Melek Caddesi'nin bir türlü asfaltlanmayışı vatandaşları isyan ettirdi. Yolun çukurlarla dolu olduğuna dikkat çeken mahalleliler, "Doğalgaz çalışması için kazdıkları yolu doğru düzgün asfaltlamadılar. Defalarca belediyeyi aramamıza rağmen ilgilenen olmadı. Bütün mahalle kaç kere şikayet ettik, fakat sonuç alamadık. Araçlarımızla yoldan geçerken alt kısımlarında maddi hasar oluşuyor. Kaldırım da aynı şekilde bozuk ve yayaların geçişini tehlikeye atıyor. Belediye yetkililerini göreve çağırıyoruz. Bir an önce yolumuzun düzeltilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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