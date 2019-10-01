İşte orman yangınlarının bilançosu

Bu yıl orman yangınlarında ülke genelinde 5 bin 469 hektar alan zarar görürken, en fazla zarar gören ikinci bölge Aydın, Denizli ve İzmir illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde yaşandı. Ülke çapında bu yıl en fazla zarar ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandı.

Bu yıl orman yangınlarında ülke genelinde 5 bin 469 hektar alan zarar görürken, en fazla zarar gören ikinci bölge Aydın, Denizli ve İzmir illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaşandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınları ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu yıl orman yangınlarında ülke genelinde 5 bin 469 hektar alan zarar gördü. En fazla yangınlardan zarar gören alan ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandı.2019 yılı başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale eden OGM, bu mücadelesini ülke geneline yayılmış 28 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı işletme müdürlükleri vasıtasıyla sürdürüyor. Bu yıl meydana gelen bin 965 yangında ülkemizde toplam 5 bin 469 hektar alan zarar gördü.Ülke çapında bu yıl en fazla zarar ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandı. Bu bölgede toplam 223 yangın yaşandı ve bin 47 hektar alan zarar gördü. Zarar gören bu alanların 145 hektarı örtü yangını iken 902 hektarı tepe yangını olarak gerçekleşti.Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alan zarar gördü.Yangın başı zarar gören alan azalıyorKonuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, "Orman teşkilatımız yangınlarla mücadele konusunda her yıl başarısını artırarak devam ediyor. Orman teşkilatımızın canını ortaya koyarak yaptığı bu mücadele sayesinde geçmiş yıllara oranla yangın başına düşen zarar gören alan miktarı azaldı. 2017 yılında yangın başına zarar gören alan 5,5, 2018'de 2.85 hektar iken, bu yıl bugün itibarıyla 2,78 hektar olarak gerçekleşti" dedi.11.11.2019'da "Daha Yeşil Bir Türkiye" sloganıyla bir rekora imza atmaya hazırlandıklarını da belirten Bakan Pakdemirli, "81 ilimizde eş zamanlı başlatacağımız kampanya ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ben de tüm vatandaşlarımızı o gün bu kampanya çerçevesinde bir fidanı toprakla buluşturmaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.