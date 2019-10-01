İzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

​İzmir'in Buca ilçesindeki depoya jandarma tarafından yapılan operasyonda, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yakalanmamak için deponun dışına kamera sistemi kurdukları ve çevreyi gözledikleri ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Kaynaklar'daki Zafer Mahallesi'nde bulunan bir depoda, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.