Petrol atıkları Foça kıyılarını batırdı!

İzmir'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize dökülen ve dün Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku vatandaşı isyan ettirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize dökülen ve dün Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku vatandaşı isyan ettirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçerek 50 kişilik ekiple çalışma başlattı. Özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlamayla topladı.



PİS KOKU YAYILDI



Gencelli sahilinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku geldiğini fark etti. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediye, Sahil Güvenlik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun yağan aşırı yağmurların etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrol atıklarının sızdığı ifade edildi. MAHALLE sakinleri, "Günlerdir pis kokuyla uyanıyoruz. Sonunda dün bu ekipler geldi ve denizi temizlemeye çalışıyorlar. Daha temizlenmiş de değil. Denize giremiyoruz. Zaten asıl önemli olan temizlemek değil, kirlenmesinin önüne geçmek. Geçtiğimiz yıllar da benzer durumlar yaşandı. Demek ki gerekli önlemler alınmıyor" dedi



ALİAĞA BÖYLEYKEN...



Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "İzmir'in en güzel ilçelerinden Foça, adeta katlediliyor. Geçen yıl yaşandı, bu yıl da aynı felaketi görüyoruz. Geliyorlar 40-50 kişi, bir tedbir alındığı düşünülüyor ama tedbiri en başta sızdırmayarak yapacaklar. Bu bir çevre katliamı. Aliağa temizlenmeden İzmir temizlenmez" dedi.