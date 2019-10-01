‘Spor, kültür ve sanat alanında da öncüyüz’

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: Görev yaptığım iki yılda öğrenci odaklı olma yolunda ciddi mesafe aldık. Biz eğitimin yanında, öğrencimizin sportif, kültürel, sanatsal ve araştırma etkinliklerine katılarak kendini geliştirmesini istiyoruz

BAŞLARKEN... Üniversiteler her yıl binlerce öğrencinin hayatına dokunuyor. Akademik bilginin yanı sıra hayat pratiklerine dair de eğitim veren bilim yuvası üniversiteler ülke geleceği için büyük önem taşıyor. Ülkenin kalkınmasını sağlayacak bilim ve teknolojik gelişmeler, üniversitelerin yetiştirdiği beyinler tarafından hayata geçiriliyor. Bilime sağladıkları katkının yanı sıra öğrencileri hayata da hazırlayan üniversite, her öğrencinin hayatında fark yaratan önemli bir dönemi oluşturuyor. Bu yazı dizimizde Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren üniversiteleri mercek altına alırken, rektör hocalarıyla yaptığımız röportajları sunacağız. Yazı dizimize ilk olarak Ege Üniversitesi ile başlıyoruz.

EGE'NİN BİLİM YUVALARI/ NİDA ALADAĞ



Türkiye'nin en köklü ve en büyük hastanesine sahip 63 yıllık Ege Üniversitesi, uluslararası çaptaki bilimsel çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gıda Mühendisliği, Diş Hekimliği, Biyolojik Bilimler, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Kimyasal ve Fiziksel Bilimler'de Türkiye genelinde ilk 10'da yerini alan Ege Üniversitesi, dünya sıralamasında da 30 bin üniversite arasında bir önceki yıla göre 125 basamak birden yükselerek Türkiye'nin gururu oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merak edilenleri Yeni Asır'a anlattı.





KURUCU ÜNİVERSİTEYİZ EGE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?



Ege Üniversitesi, Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 tarihinde kuruldu. Üniversitemiz bölgedeki bir çok üniversitenin de kurulmasında öncü oldu. 1982 yılında Ege Üniversitesi'nin ikiye bölünmesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi kuruldu, birçok fakülte ve yüksekokul Dokuz Eylül Üniversitesi'ne devredildi. Ayrıca Ege Üniversitesi'nin çeşitli il ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokulları, Afyon Kocatepe, Pamukkale, Celal Bayar, Adnan Menderes üniversitelerinin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturdu. 2019 itibariyle Ege Üniversitesi'nde, 17 fakülte, 9 enstitü, 4 yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 6 rektörlüğe bağlı bölüm ve 37 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. 55.875 ön lisans ve lisans, 9.712 lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 65.587 öğrencisi olan üniversitemizde 3 bin 156 öğretim elemanı ve 6 bin 347 idari personel görev yapmaktadır.



ÇOK YÖNLÜ OLUN YENİ ÜNİVERSİTELİ OLANLARA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?



Ege Üniversitesi vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür bireyler yetiştirmeyi hedef almış bir üniversitedir. Öğrencilerimiz bu tercihleriyle tarihi bir karar verdi ve aynı zamanda geleceğe yönelik başarı imkanı yakalamış oldu. Yeni başladıkları bu üniversite hayatında amaçları sadece eğitim-öğretim, diploma almak olmamalıdır. Aynı zamanda üniversitemizdeki spor, kültür, sanat, yabancı dil ve kütüphane imkanlarını da değerlendirsinler. İyi arkadaşlıklar kursunlar. Kişisel gelişimlerine katkı sunmak adına kampüsteki eğitim, seminer ve konferanslara katılsınlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.



GÜVEN VE HUZUR ŞART EGE ÜNİVERSİTESİ'Nİ FARKLI KILAN NEDİR?



Üniversitemiz görev yaptığım iki yılda öğrenci odaklı olma yolunda ciddi mesafe kaydetti. Biz öğrencimizin güvenli bir ortamda sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerini yapmasını, kendi alanında yetişmiş bir vatandaş olup devlete millete hayırlı bir evlat olmasını istiyoruz. Güvenlik tedbirleri kapsamında 5555 güvenlik acil yardım noktamız var. Ayrıca iki noktaya ambulans servisi, acil panik butonu koyduk ve aydınlatma kamera sistemleri getirdik. Kütüphanemizi özellikle vize ve final dönemlerimizde 24 saat açıyoruz. Çorba, çay ve börek bedava. Kampüse su sebilleri koyduk. Turkuaz Masa ile öğrencilerimiz ciddi bir sorun olduğunda şikayeti direkt rektörlüğe iletiyor. Gençlik spor kulübümüzü 25 yıl sonra aktif hale getirdik. Ben üç şey söylüyorum diplomayı hedefleyin, yabancı dil, bir de spor kültür etkinliklerini ihmal etmeyin. Mehmet Kasapoğlu spor tesislerimizi yeniledik. İzmir'de 2. amatörden 1'inciye yükseldik



MEZUN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞINIZ DESTEKLER NELERDİR?



Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayısı artmalıdır. Ege'nin de en önemli amacı araştırma üniversitesi olmak, o nedenle yüksek lisans ve doktora sayısını artırmak istiyoruz. Yüksek lisans öğrencisine 2 bin 50 lira, doktora öğrencisine ise 2 bin 750 lira burs veriyorum. Doktora sonrası da 3 bin 500 lira... Tek koşul var, araştırma projesi sunmak.



ULUSLARARASI BAŞARILARI



Son bir yılda üniversiteye 25 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı ve dünyadaki 'Yeşil Üniversiteler' sıralamasında 56 basamak yükselerek 719 üniversite arasında 287. oldu.



'Discovery 100' etkinliğinde araştırmacılar, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.



UNICEF (Tek BM Projesi), Ölçme ve Değerlendirme UAM tarafından yürütülüyor.



Üniversite, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına 'Aşı' konusunda başvuruda bulunarak bu göreve talip oldu. Çağın vebası kanser hastalığı için aşı üretilmesini planlıyor.



ABD'de öncü kanser merkezlerinden olan MD Anderson Kanser Merkezi ile 'Milli ve Yerli İlaç' geliştirme çalışmaları kapsamında işbirliği gerçekleştirdi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Avrupa'da en çok robotik böbrek üstü bezi cerrahisi yapan üçüncü merkez olarak fark yaratıyor.



Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi, organ naklinde dünyanın söz sahibi olan merkezlerinden biri haline geldi.



Ege Üniversitesi bilim insanları nefes yoluyla ölçüm yaparak akciğer kanserinin erken teşhisine olanak sağlayan yerli biyomedikal sistem geliştirdi.



Dünyada sadece İzmir'de yetişen bir bitki türü olan 'Eferezenesi'ni ve Erzurum'da halk arasında 'morgeven' olarak bilinen ebenusa ait yeni bir bitki türünü keşfeden Doç. Dr. Hasan Yıldırım, şimdi de halk arasında 'ters lale' olarak bilinen 'fritillaria' cinsine ait yeni bir türü literatüre kazandırdı.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2012 yılında giren Çatalhöyük'teki kazı çalışmaları bundan böyle Ege Üniversitesi yürütücülüğünde devam edecek.



Ege Üniversitesi ile dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERNFCC çalışma grubu arasında mutabakat metni imzalandı.



Avrupa Endokrin Cerrahi Birliği, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Birimi Avrupa'daki 21 eğitim merkezinden biri olarak seçildi. Türkiye'den seçilen ilk merkez olarak tarihi bir başarıya imza attı.



Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı çerçevesinde Rusya ve Moğolistan'da deri mühendisliği alanında yeni laboratuvarların, deri araştırma merkezlerinin kurulmasına yönelik yaklaşık 1 milyon avroluk proje geliştirdi.



YARIN: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ