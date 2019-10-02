Bostanlı’da 55 kaçak iskele yıkıldı

Karşıyaka'daki Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olarak inşa edildiği belirlenen 55 adet ahşap ve demir iskele, Karşıyaka Belediyesi ve farklı kurumların işbirliğinde yapılan çalışmayla yıkıldı.

Karşıyaka'daki Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olarak inşa edildiği belirlenen 55 adet ahşap ve demir iskele, Karşıyaka Belediyesi ve farklı kurumların işbirliğinde yapılan çalışmayla yıkıldı. Bölgedeki kaçak iskeleler tek tek kaldırılırken, deniz üzerine çakılan kazıklar da söküldü. İzinsiz ve kanuna aykırı yapıldığı tespit edilen tekne bağlama ve yanaşma iskelelerinin yıkımında; Karşıyaka Belediyesi'nin Yapı Kontrol, Zabıta, Ulaşım ve Temizlik İşleri müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı ile İZSU'nun ekip ve ekipmanları yer aldı.



TEKNELERE CEZA



Çalışma kapsamında 65 adet teknenin bağlı olduğu 55 ahşap ve demir iskele yıkıldı ve deniz üzerine çakılan 25 adet kazık söküldü. Yasaya aykırı ve sahil şeridinde görüntü kirliliği yaratan iskelelerin kaldırılmasının ardından, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. İzmir Liman Başkanlığı da, ruhsatsız olduğu belirlenen tekneler için yasal işlem uyguladı.