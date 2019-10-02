Foça denizini kirleten firmaya 144 bin lira ceza

İzmir’in turistik ilçesi Foça’da, atık havuzunun taşması yüzünden denizi ve Gencelli sahilini kirleten firmaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 144 bin lira ceza verildi. Kıyılarda temizlik çalışması dün de devam ett

İzmir'in Foça ilçesinde, bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü belirtilen petrol atığının temizlenmesi için bugün de kıyılarda çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kirliliğe neden olan firmaya 144 bin liralık para cezası kesildiği öğrenildi.



GEMİDEN DEĞİLMİŞ



Cumhuriyet mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır bir koku almaya başladı. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekibine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin, gemilerden değil, bölgedeki sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrol sızdığı belirlendi.



SUÇ DUYURUSU YAPILDI



Bunun üzerine CHP İlçe Örgütü, Foça Belediye Başkanlığı, Foça Kent Konseyi ve bir grup çevreci, adliyeye giderek sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması yaptı. Kadın ve erkeklerden oluşan 100 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle toplamaya başladı. Temizlik çalışması, dün de sürdürüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kirliliğe neden olan firmaya da 144 bin liralık para cezası kesildiği öğrenildi.



İKİNCİ KEZ YAŞANDI



Gencelli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Mol, çevre kirliliğinin üzüntü verdiğini belirterek, "Sahillerimizde 1 yıl arayla 2'nci kez yaşanan bu felaket, bölge halkımızı üzmüştür. Sanayileşmenin göbeğinde kalan Gencelli'nin artık gözden çıkarıldığını düşünmeye başladık. Temiz havası ve sakinliğiyle tercih edilen bölgemiz, büyük bir tehdit altındadır. Çevre kirliliği konusunda daha hassas davranılmasını bekliyoruz. Yapılan temizlik çalışmalarıyla umuyoruz ki denizimiz en kısa sürede eski haline döner. Burada önleyici tedbirler alınmasını, yetkililerin gerekeni zamanında yapmasını istiyoruz" diye konuştu.